Инвалид протаранил толпу на Фестивале воздушных змеев во Франции: Много раненых

Водитель протаранил толпу на Фестивале воздушных змеев на севере Франции. Инцидент произошёл в коммуне Берк, департамент Па-де-Кале, сообщает издание 20 Minutes.

По данным прокуратуры, автомобилист потерял управление и перепутал педали тормоза и газа. В результате наезда пострадало не менее 11 человек, четверо из них госпитализированы в критическом состоянии. По словам прокурора города Булонь-сюр-Мер, за рулём автомобиля был 76-летний инвалид.

"Водитель потерял контроль над своим транспортным средством из-за того, что перепутал педаль тормоза и педаль газа. У обвиняемого отрицательный результат теста на алкоголь и наркотики", — сказал прокурор.