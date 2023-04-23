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23 апреля, 08:19

Инвалид протаранил толпу на Фестивале воздушных змеев во Франции: Много раненых

Во Франции не менее 11 человек пострадали при наезде автомобиля на толпу

<p>Место происшествия. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/lavoixdunord/status/1649832464079044608" target="_blank" rel="noopener noreferrer">La Voix du Nord</a></p>

Место происшествия. Обложка © Twitter / La Voix du Nord

Водитель протаранил толпу на Фестивале воздушных змеев на севере Франции. Инцидент произошёл в коммуне Берк, департамент Па-де-Кале, сообщает издание 20 Minutes.

По данным прокуратуры, автомобилист потерял управление и перепутал педали тормоза и газа. В результате наезда пострадало не менее 11 человек, четверо из них госпитализированы в критическом состоянии. По словам прокурора города Булонь-сюр-Мер, за рулём автомобиля был 76-летний инвалид.

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В Тель-Авиве автомобиль протаранил людей, водителя нейтрализовали

"Водитель потерял контроль над своим транспортным средством из-за того, что перепутал педаль тормоза и педаль газа. У обвиняемого отрицательный результат теста на алкоголь и наркотики", — сказал прокурор.

Ранее семь человек пострадали при наезде автомобиля во французском Бордо. Машина въехала в толпу протестующих против пенсионной реформы.

Никита Никонов
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