Шпион зверски убил своего ребёнка после возвращения с задания в лагере террористов

Шпион Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (МИ-6) убил своего ребёнка после возвращения с задания в лагере джихадистов. Подробности трагедии сообщает газета Times со ссылкой на слитый документ разведки.

Агент МИ-6 выполнял задание в горном регионе Вазиристан на северо-западе Пакистана на границе с Афганистаном. Он внедрился в деревню, которая была лагерем боевиков "Талибана"* и террористической группировки "Аль-Каида"**. Там разведчик был вынужден мыть и хоронить изуродованные тела талибов, стал свидетелем обезглавливания целой семьи за шпионаж в пользу США, а также держал в руках отсечённую голову ребёнка.

После возвращения в Британию агент был в состоянии сильнейшего стресса. Его преследовали жуткие воспоминания о пережитых ужасах, из-за чего мужчина с трудом говорил и испытывал неоправданные вспышки ярости. Согласно документу МИ-6, спустя время он убил своего ребёнка. Способ не приводится, но на теле малыша обнаружили многочисленные ранения.

Ранее Лайф писал, что талибы вернули в Афганистане публичные казни. Судьям также приказано полностью соблюдать исламское право, включая назначение таких наказаний, как забивание камнями, порку и ампутацию конечностей ворам.