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23 апреля, 08:55

"Теплее, чем в Крыму": Москвичам пообещали "идеальный выходной"

Синоптик Леус: Воскресенье в Москве может стать самым тёплым днём с начала года

<p>Обложка © Агентство "Москва" / Сандурская Софья</p>

Обложка © Агентство "Москва" / Сандурская Софья

В воскресенье, 23 апреля, жителей Москвы ждёт идеальная погода для выходного дня. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня впервые штурмуем высоту +20. В Москве будет теплее, чем в Крыму. По климату это финал мая. Солнечно и сухо", — написал синоптик в своём телеграм-канале, отметив, что это "идеальный выходной".

Коллега Тишковца Михаил Леус добавил, что в Санкт-Петербурге сегодня тоже без осадков и тепло — +15...+17°. Также, по словам метеоролога, воскресенье в Москве может стать самым тёплым днём с начала 2023 года.

Москвичам рассказали о погоде на майские праздники

Москвичам рассказали о погоде на майские праздники

Ранее Леус пообещал южным регионам России холода на майские праздники. Погода будет совсем не курортная, прогнозирует специалист.

Никита Никонов
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