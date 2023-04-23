"Теплее, чем в Крыму": Москвичам пообещали "идеальный выходной"

В воскресенье, 23 апреля, жителей Москвы ждёт идеальная погода для выходного дня. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня впервые штурмуем высоту +20. В Москве будет теплее, чем в Крыму. По климату это финал мая. Солнечно и сухо", — написал синоптик в своём телеграм-канале, отметив, что это "идеальный выходной".

Коллега Тишковца Михаил Леус добавил, что в Санкт-Петербурге сегодня тоже без осадков и тепло — +15...+17°. Также, по словам метеоролога, воскресенье в Москве может стать самым тёплым днём с начала 2023 года.