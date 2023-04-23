Кладовщик украл тонну кофе на полмиллиона рублей со склада в Москве
В Москве уволившийся сотрудник обокрал бывшего работодателя на 500 тысяч рублей, увезя со склада почти тонну упаковок с итальянским кофе. О случившемся пишет SHOT.
Мужчина числился кладовщиком склада ООО "Тикомпани" в районе Очаково-Матвеевское, фирма зарабатывала на продаже чая и кофе. Когда работник уволился, руководство обнаружило пропажу 1127 килограммовых упаковок Espresso Italiano стоимостью более чем 500 тысяч рублей. Поисками преступника занялась полиция.
Ранее Лайф писал, что двое мужчин пытались ограбить маникюрный салон в Ленобласти, но там не оказалось денег. Полиция задержала преступников, на попытке кражи они пойманы не первый раз.
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