КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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23 апреля, 08:39

Кладовщик украл тонну кофе на полмиллиона рублей со склада в Москве

В Москве уволившийся сотрудник обокрал бывшего работодателя на 500 тысяч рублей, увезя со склада почти тонну упаковок с итальянским кофе. О случившемся пишет SHOT.

Мужчина числился кладовщиком склада ООО "Тикомпани" в районе Очаково-Матвеевское, фирма зарабатывала на продаже чая и кофе. Когда работник уволился, руководство обнаружило пропажу 1127 килограммовых упаковок Espresso Italiano стоимостью более чем 500 тысяч рублей. Поисками преступника занялась полиция.

В аэропорту Торонто украли контейнер с золотом

В аэропорту Торонто украли контейнер с золотом

Ранее Лайф писал, что двое мужчин пытались ограбить маникюрный салон в Ленобласти, но там не оказалось денег. Полиция задержала преступников, на попытке кражи они пойманы не первый раз.

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Freepik / jannoon028

Татьяна Миссуми
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