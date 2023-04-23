Кладовщик украл тонну кофе на полмиллиона рублей со склада в Москве

В Москве уволившийся сотрудник обокрал бывшего работодателя на 500 тысяч рублей, увезя со склада почти тонну упаковок с итальянским кофе. О случившемся пишет SHOT.

Мужчина числился кладовщиком склада ООО "Тикомпани" в районе Очаково-Матвеевское, фирма зарабатывала на продаже чая и кофе. Когда работник уволился, руководство обнаружило пропажу 1127 килограммовых упаковок Espresso Italiano стоимостью более чем 500 тысяч рублей. Поисками преступника занялась полиция.