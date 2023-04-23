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23 апреля, 09:11

Для мозга и сердца: 7 главных продуктов для людей старше 40

Врачи посоветовали людям старше 40 налегать на продукты с омега-3

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Людям старше 40 лет необходимо добавить в рацион продукты, содержащие омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК). Они помогут укрепить здоровье и восполнить комплекс необходимых для организма витаминов, отмечают врачи.

Кроме того, благодаря богатым омега-3 продуктам в тонусе остаются логика, память и другие когнитивные способности, а также затормаживается развитие возрастных болезней мозга. Помимо этого данные кислоты способствуют снижению тревожности, улучшению зрения, защите сердца и сосудов.

Топ-10 продуктов для нормализации гормонального фона

Топ-10 продуктов для нормализации гормонального фона

Наибольшее количество омега-3 содержится в льняном масле, семенах чиа, печени трески, грецких орехах, скумбрии, лососе и сельди, пишет портал UssurMedia. Врачи рекомендуют взрослым употреблять эти продукты дважды в неделю.

Ранее врач Идилия Орфанова назвала главные витамины для женского здоровья. В частности, медик отметила, что омега-3 обеспечивает красоту кожи, хорошую работу пищеварения и репродуктивной системы.

Никита Никонов
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