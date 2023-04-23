Для мозга и сердца: 7 главных продуктов для людей старше 40

Людям старше 40 лет необходимо добавить в рацион продукты, содержащие омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК). Они помогут укрепить здоровье и восполнить комплекс необходимых для организма витаминов, отмечают врачи.

Кроме того, благодаря богатым омега-3 продуктам в тонусе остаются логика, память и другие когнитивные способности, а также затормаживается развитие возрастных болезней мозга. Помимо этого данные кислоты способствуют снижению тревожности, улучшению зрения, защите сердца и сосудов.

Наибольшее количество омега-3 содержится в льняном масле, семенах чиа, печени трески, грецких орехах, скумбрии, лососе и сельди, пишет портал UssurMedia. Врачи рекомендуют взрослым употреблять эти продукты дважды в неделю.