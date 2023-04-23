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23 апреля, 09:41

Учёные выяснили, какой фрукт полезен для людей с ожирением

FS&N: Манго положительно влияет на кишечный микробиом у людей с ожирением

Специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что употребление манго оказывает позитивное воздействие на здоровье кишечных бактерий у людей с ожирением или избыточным весом. Их исследование опубликовано в журнале Food Science and Nutrition.

Специалисты обследовали 27 человек в возрасте от 18 до 55 лет с индексом массы тела (ИМТ) не менее 26 кг/м2, то есть они имели избыточный вес или ожирение. Средний вес участника эксперимента составил 94 кг. Испытуемых разделили на две группы, в одной их кормили манго, в другой — нежирным печеньем. Эксперимент продолжался около трёх месяцев.

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По окончании выяснилось, что в первой группе уменьшилось число отдельных бактерий, при этом численность видов выровнялась. По словам экспертов, на микробное разнообразие положительно влияет потребление свежих фруктов и клетчатки, а вот жареная пища и сладкие напитки оказывают негативный эффект. Кишечный микробиом важно сохранять здоровым, чтобы не допустить развития рака, диабета и других заболеваний.

Ранее диетолог Антон Брыкин перечислил самые полезные весенние ягоды и фрукты. Специалист посоветовал при выборе ориентироваться на сезонные варианты, так как они выращиваются в естественных условиях и не подвергаются заморозке или консервации.

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Shutterstock

Никита Никонов
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