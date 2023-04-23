Учёные выяснили, какой фрукт полезен для людей с ожирением

Специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что употребление манго оказывает позитивное воздействие на здоровье кишечных бактерий у людей с ожирением или избыточным весом. Их исследование опубликовано в журнале Food Science and Nutrition.

Специалисты обследовали 27 человек в возрасте от 18 до 55 лет с индексом массы тела (ИМТ) не менее 26 кг/м2, то есть они имели избыточный вес или ожирение. Средний вес участника эксперимента составил 94 кг. Испытуемых разделили на две группы, в одной их кормили манго, в другой — нежирным печеньем. Эксперимент продолжался около трёх месяцев.

По окончании выяснилось, что в первой группе уменьшилось число отдельных бактерий, при этом численность видов выровнялась. По словам экспертов, на микробное разнообразие положительно влияет потребление свежих фруктов и клетчатки, а вот жареная пища и сладкие напитки оказывают негативный эффект. Кишечный микробиом важно сохранять здоровым, чтобы не допустить развития рака, диабета и других заболеваний.