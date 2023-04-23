Появилось видео разборок айтишника и пенсионеров-шахматистов в московском парке
Программист, который подрался с пенсионерами в Воронцовском парке в Москве, записал на видео их разговор, а точнее, его подобие. Кадры публикует SHOT.
Разборки айтишника с пенсионерами в Воронцовском парке. Видео © Telegram / SHOT
По словам айтишника, который ну никак не хотел покидать беседку, он снял видео уже после того, как пенсионеры-шахматисты не выдержали и решили проучить упёртого наглеца.
"Ещё и оскорбляет пожилых людей, пугает. <...> Да замолчи ты, надоел уже. <...> Здесь отдыхать хочется пенсионерам", — говорят они на кадрах.
В какой-то момент обстановка накаляется настолько, что некоторые не выдерживают и позволяют себе пару "ласковых" в адрес айтишника. Кстати, судя по кадрам, в беседке есть много свободных мест, почему дедушки пытались отвоевать у присевшего рядом с розеткой мужчины "счастливый стол", остаётся загадкой.
Как рассказывал Лайф, 20 апреля пенсионеры подрались с 32-летним программистом в одном из столичных парков. Айтишник хотел поработать, но занял беседку, в которой пожилые часто собирались поиграть в настольные игры. В итоге им не удалось друг друга понять и конфликт закончился потасовкой. Кстати, в беседе с нашим корреспондентом пенсионеры рассказали подробности инцидента и даже призвали отправить оппонента на СВО.
Telegram / SHOT