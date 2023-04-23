Появилось видео разборок айтишника и пенсионеров-шахматистов в московском парке

Программист, который подрался с пенсионерами в Воронцовском парке в Москве, записал на видео их разговор, а точнее, его подобие. Кадры публикует SHOT.

Разборки айтишника с пенсионерами в Воронцовском парке. Видео © Telegram / SHOT

По словам айтишника, который ну никак не хотел покидать беседку, он снял видео уже после того, как пенсионеры-шахматисты не выдержали и решили проучить упёртого наглеца.

"Ещё и оскорбляет пожилых людей, пугает. <...> Да замолчи ты, надоел уже. <...> Здесь отдыхать хочется пенсионерам", — говорят они на кадрах.

В какой-то момент обстановка накаляется настолько, что некоторые не выдерживают и позволяют себе пару "ласковых" в адрес айтишника. Кстати, судя по кадрам, в беседке есть много свободных мест, почему дедушки пытались отвоевать у присевшего рядом с розеткой мужчины "счастливый стол", остаётся загадкой.