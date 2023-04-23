КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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23 апреля, 10:27

Жаркий спор между членами Парламента Румынии закончился криком "Слава Москве!"

Румынский сенатор Шошоакэ выкрикнула "Слава Москве!" с трибуны парламента

Румынский сенатор Диана Шошоакэ выкрикнула "Слава Москве!" с трибуны парламента в ответ на обвинения одного из депутатов, что её ноутбук якобы связан с Россией.

Румынский сенатор Шошоакэ крикнула "Слава Москве!" с трибуны парламента. Видео © Twitter / @avia_pro

Cенатор пожаловалась, что выданный ей в парламенте ноутбук выдал ошибку в самый неподходящий момент, на что коллега Шошоакэ ответил, что её VPN "на московском режиме и поэтому не работает".

"Учитывая, что ноутбук принадлежит сенату, а вход осуществляется по Wi-Fi палаты депутатов, это означает, что эта палата находится на прямой связи с Россией, <...> а VPN — из Москвы. Так что сенат обманул. <...> Да? Слава Москве", — заявила она в ответ на обвинения.

Румынского сенатора Шошоакэ внесли в базу "Миротворца" за идею аннексировать земли Украины

Румынского сенатора Шошоакэ внесли в базу "Миротворца" за идею аннексировать земли Украины

Ранее румынский политик представила очередной скандальный законопроект, согласно которому парламент должен принять меры для присоединения Молдавии и подумать о присоединении к Румынии территорий, которые "незаконно удерживаются Украиной".

Обложка ©

Twitter / @Tarallucci_Vino

Ирина Фальке
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