Жаркий спор между членами Парламента Румынии закончился криком "Слава Москве!"

Румынский сенатор Диана Шошоакэ выкрикнула "Слава Москве!" с трибуны парламента в ответ на обвинения одного из депутатов, что её ноутбук якобы связан с Россией.

Румынский сенатор Шошоакэ крикнула "Слава Москве!" с трибуны парламента. Видео © Twitter / @avia_pro

Cенатор пожаловалась, что выданный ей в парламенте ноутбук выдал ошибку в самый неподходящий момент, на что коллега Шошоакэ ответил, что её VPN "на московском режиме и поэтому не работает".

"Учитывая, что ноутбук принадлежит сенату, а вход осуществляется по Wi-Fi палаты депутатов, это означает, что эта палата находится на прямой связи с Россией, <...> а VPN — из Москвы. Так что сенат обманул. <...> Да? Слава Москве", — заявила она в ответ на обвинения.