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23 апреля, 10:43

В ЦИК рассказали, кто займёт место умершего депутата Борцова в Госдуме

ЦИК: Довыборы по округу депутата Госдумы Николая Борцова состоятся в сентябре

<p>Николай Борцов. Фото © t.me / <a href="https://t.me/igor_artamonov48/779" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Игорь Артамонов</a></p>

Николай Борцов. Фото © t.me / Игорь Артамонов

Дополнительные выборы по одномандатному округу, по которому был избран депутат Госдумы Николай Борцов, пройдут в сентябре. Об этом сообщил зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев.

"Довыборы по одномандатному округу № 114 (Липецкий. — Прим. Лайфа), по которому был избран депутат Госдумы Борцов, состоятся в сентябре", — приводит слова Булаева ТАСС.

Напомним, 10 сентября 2023 года в России пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы депутатов в Госдуму, выборы глав 21 субъекта РФ (20 прямых и одни — через голосование в парламенте) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 16 регионах. Николай Борцов был избран по одномандатному округу в сентябре 2021 года.

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Депутат ГД и почётный гражданин Лебедянского района Липецкой области Николай Борцов скончался 23 апреля в возрасте 77 лет. Последние два года в Госдуме он занимался вопросами по делам национальностей, получил степень — почётный профессор Государственного университета по землеустройству.

Ирина Фальке
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