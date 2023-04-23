В ЦИК рассказали, кто займёт место умершего депутата Борцова в Госдуме

Дополнительные выборы по одномандатному округу, по которому был избран депутат Госдумы Николай Борцов, пройдут в сентябре. Об этом сообщил зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев.

"Довыборы по одномандатному округу № 114 (Липецкий. — Прим. Лайфа), по которому был избран депутат Госдумы Борцов, состоятся в сентябре", — приводит слова Булаева ТАСС.

Напомним, 10 сентября 2023 года в России пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы депутатов в Госдуму, выборы глав 21 субъекта РФ (20 прямых и одни — через голосование в парламенте) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 16 регионах. Николай Борцов был избран по одномандатному округу в сентябре 2021 года.