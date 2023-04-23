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Опубликовано 23 апреля 2023, 10:44

Раскрыты потери ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки

МО РФ: За сутки на Краснолиманском направлении уничтожено более 70 солдат ВСУ

В результате ударов ВС РФ за минувшие сутки ВСУ потеряли свыше 70 военнослужащих на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника", — сказал Конашенков на брифинге.

Также на данном направлении, по словам представителя Министерства обороны, украинские войска потеряли самоходную артиллерийскую установку "Акация", гаубицу Д-30, два пикапа и боевую бронированную машину.

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Ранее сообщалось, что российская авиация поразила две украинские ДРГ на Купянском направлении. Также ВКС РФ уничтожили два взводных опорных пункта и три укрытия личного состава ВСУ.

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Getty Images / Arkady Budnitsky / Anadolu Agency

Никита Никонов
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