Раскрыты потери ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки
МО РФ: За сутки на Краснолиманском направлении уничтожено более 70 солдат ВСУ
В результате ударов ВС РФ за минувшие сутки ВСУ потеряли свыше 70 военнослужащих на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Краснолиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника", — сказал Конашенков на брифинге.
Также на данном направлении, по словам представителя Министерства обороны, украинские войска потеряли самоходную артиллерийскую установку "Акация", гаубицу Д-30, два пикапа и боевую бронированную машину.
Ранее сообщалось, что российская авиация поразила две украинские ДРГ на Купянском направлении. Также ВКС РФ уничтожили два взводных опорных пункта и три укрытия личного состава ВСУ.
Getty Images / Arkady Budnitsky / Anadolu Agency