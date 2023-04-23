Раскрыты потери ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки

В результате ударов ВС РФ за минувшие сутки ВСУ потеряли свыше 70 военнослужащих на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника", — сказал Конашенков на брифинге.

Также на данном направлении, по словам представителя Министерства обороны, украинские войска потеряли самоходную артиллерийскую установку "Акация", гаубицу Д-30, два пикапа и боевую бронированную машину.