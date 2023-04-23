Российская армия уничтожила до 200 украинских военных на Донецком фронте
Российские военные за сутки ликвидировали до 200 солдат ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"За сутки на данном направлении уничтожено до 200 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, гаубица Д-20, а также боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", — уточнил он.
Накануне сообщалось, что ВС России уничтожили 60 украинских военнослужащих на Купянском направлении, а также подавили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ