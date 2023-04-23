КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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23 апреля, 10:45

Российская армия уничтожила до 200 украинских военных на Донецком фронте

Российские военные за сутки ликвидировали до 200 солдат ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки на данном направлении уничтожено до 200 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, гаубица Д-20, а также боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", уточнил он.

Более 250 солдат ВСУ и наёмников убиты в боях на самом смертоносном участке фронта

Более 250 солдат ВСУ и наёмников убиты в боях на самом смертоносном участке фронта

Накануне сообщалось, что ВС России уничтожили 60 украинских военнослужащих на Купянском направлении, а также подавили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
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