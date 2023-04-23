ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 апреля 2023, 10:45
3716

Российская армия уничтожила до 200 украинских военных на Донецком фронте

Российские военные за сутки ликвидировали до 200 солдат ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки на данном направлении уничтожено до 200 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, гаубица Д-20, а также боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", уточнил он.

Более 250 солдат ВСУ и наёмников убиты в боях на самом смертоносном участке фронта
Более 250 солдат ВСУ и наёмников убиты в боях на самом смертоносном участке фронта

Накануне сообщалось, что ВС России уничтожили 60 украинских военнослужащих на Купянском направлении, а также подавили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar