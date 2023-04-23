Российская армия уничтожила цеха под Харьковом по ремонту реактивных "Стрижей"

ВС России поразили цеха под Харьковом, где ремонтировали и испытывали украинские реактивные беспилотники "Стриж", сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ нанесено поражение 84 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118 районах. В районе города Харькова поражены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялись ремонт и испытания украинских реактивных беспилотных летательных аппаратов "Стриж", — сказал он.

Кроме того, в районе Серебрянки в ДНР был поражён командно-наблюдательный пункт батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ.