Российская армия уничтожила цеха под Харьковом по ремонту реактивных "Стрижей"
ВС России поразили цеха под Харьковом, где ремонтировали беспилотники "Стриж"
ВС России поразили цеха под Харьковом, где ремонтировали и испытывали украинские реактивные беспилотники "Стриж", сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ нанесено поражение 84 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118 районах. В районе города Харьков поражены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялся ремонт и испытания украинских реактивных беспилотных летательных аппаратов "Стриж", — сказал он.
Кроме того, в районе Серебрянки в ДНР был поражён командно-наблюдательный пункт батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ.
Также в Минобороны отчитались о поражении российской авиацией двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Харьковской области. А в Петропавловке огнём из артиллерийского орудия 2С19 "Мста-С" была уничтожена артиллерийская установка 2С3 "Акация" противника.