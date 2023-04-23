КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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23 апреля, 10:57

Российская армия уничтожила цеха под Харьковом по ремонту реактивных "Стрижей"

ВС России поразили цеха под Харьковом, где ремонтировали беспилотники "Стриж"

ВС России поразили цеха под Харьковом, где ремонтировали и испытывали украинские реактивные беспилотники "Стриж", сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ нанесено поражение 84 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118 районах. В районе города Харьков поражены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялся ремонт и испытания украинских реактивных беспилотных летательных аппаратов "Стриж", — сказал он.

Кроме того, в районе Серебрянки в ДНР был поражён командно-наблюдательный пункт батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

Более 250 солдат ВСУ и наёмников убиты в боях на самом смертоносном участке фронта

Более 250 солдат ВСУ и наёмников убиты в боях на самом смертоносном участке фронта

Также в Минобороны отчитались о поражении российской авиацией двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Харьковской области. А в Петропавловке огнём из артиллерийского орудия 2С19 "Мста-С" была уничтожена артиллерийская установка 2С3 "Акация" противника.

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Матвей Константинов
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