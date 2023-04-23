ВС России уничтожили более 130 украинских военнослужащих на двух направлениях
ВС России уничтожили более 130 украинских военнослужащих на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар, Павловка и Новодонецкое ДНР", — сказал он.
Помимо того, в районе Новомайорского в ДНР российские военнослужащие уничтожили мобильную огневую группу ВСУ, а Малиновки Запорожской области — диверсионно-разведывательную группу. По части техники противник потерял боевую бронированную машину, два пикапа, два автомобиля, а также гаубицу Д-20.
Также в Минобороны отчитались об уничтожении под Харьковом цеха по ремонту реактивных беспилотников "Стриж", а в районе Серебрянки в ДНР — командно-наблюдательного пункта одного из батальонов.
ТАСС / Спринчак Валентин