ВС России уничтожили более 130 украинских военнослужащих на двух направлениях

ВС России уничтожили более 130 украинских военнослужащих на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар, Павловка и Новодонецкое ДНР", — сказал он.

Помимо того, в районе Новомайорского в ДНР российские военнослужащие уничтожили мобильную огневую группу ВСУ, а Малиновки Запорожской области — диверсионно-разведывательную группу. По части техники противник потерял боевую бронированную машину, два пикапа, два автомобиля, а также гаубицу Д-20.