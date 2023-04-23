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Опубликовано 23 апреля 2023, 11:14

ВС России уничтожили более 130 украинских военнослужащих на двух направлениях

ВС России уничтожили более 130 украинских военнослужащих на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар, Павловка и Новодонецкое ДНР", сказал он.

Помимо того, в районе Новомайорского в ДНР российские военнослужащие уничтожили мобильную огневую группу ВСУ, а Малиновки Запорожской области — диверсионно-разведывательную группу. По части техники противник потерял боевую бронированную машину, два пикапа, два автомобиля, а также гаубицу Д-20.

Российская авиация поразила две украинские ДРГ на Купянском направлении
Российская авиация поразила две украинские ДРГ на Купянском направлении

Также в Минобороны отчитались об уничтожении под Харьковом цеха по ремонту реактивных беспилотников "Стриж", а в районе Серебрянки в ДНР — командно-наблюдательного пункта одного из батальонов.

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ТАСС / Спринчак Валентин

Матвей Константинов
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