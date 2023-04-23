КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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23 апреля, 11:20

Три воронки: Во Владимирской области выясняют обстоятельства взрывов в лесу

Во Владимирской области услышали звук взрыва, а после обнаружили три воронки

Житель Владимирской области услышал в лесу звук взрыва, позже там было обнаружено три воронки. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, накануне вечером 37-летний мужчина сообщил, что слышал сильный хлопок в лесу. На место выехали экстренные службы. Примерно в двух километрах от посёлка Клязьменский они обнаружили три воронки диаметром от одного до пяти метров и глубиной до 2,5 метра.

Предварительно, две из них образовались ещё зимой, последняя — накануне. Также на месте обнаружены осколки пластика и металла. Уполномоченные органы выясняют, что это такое.

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Никита Никонов
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