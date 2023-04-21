Губернатор Курской области Роман Старовойт показал фото обломков украинского дрона, который российские пограничники сбили в Суджанском районе. На опубликованных в его телеграм-канале кадрах видно только, что все надписи на беспилотнике на английском.

Сбитый над Курской областью дрон ВСУ. Фото © t.me / gubernator_46

Сбитый над Курской областью дрон ВСУ. Фото © t.me / gubernator_46

"Наши пограничники сбили вражеский беспилотник в Суджанском районе. Это всё, что от него осталось. Спасибо, парни!" — обратился глава региона к героям.