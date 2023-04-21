Появились фото сбитого над Курской областью дрона ВСУ
Курский губернатор Старовойт показал обломки сбитого пограничниками дрона ВСУ
Губернатор Курской области Роман Старовойт показал фото обломков украинского дрона, который российские пограничники сбили в Суджанском районе. На опубликованных в его телеграм-канале кадрах видно только, что все надписи на беспилотнике на английском.
"Наши пограничники сбили вражеский беспилотник в Суджанском районе. Это всё, что от него осталось. Спасибо, парни!" — обратился глава региона к героям.
Напомним, дрон самолётного типа обнаружили на окраине села Гуево в 500 метрах от российско-украинской границы. Его сбили из автомата. Это стало вторым инцидентом с беспилотником ВСУ в Курской области за день. Утром украинский дрон-камикадзе с зарядом атаковал там трактор.