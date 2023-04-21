КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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21 апреля, 17:52

Щепки и надписи на английском: Появились фото сбитого над Курской областью дрона ВСУ

Курский губернатор Старовойт показал обломки сбитого пограничниками дрона ВСУ

<p>Сбитый над Курской областью дрон ВСУ. Фото © t.me / <a href="https://t.me/gubernator_46/2938" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gubernator_46</a></p>

Сбитый над Курской областью дрон ВСУ. Фото © t.me / gubernator_46

Губернатор Курской области Роман Старовойт показал фото обломков украинского дрона, который российские пограничники сбили в Суджанском районе. На опубликованных в его телеграм-канале кадрах видно только, что все надписи на беспилотники на английском.

Сбитый над Курской областью дрон ВСУ. Фото © t.me / gubernator_46

Сбитый над Курской областью дрон ВСУ. Фото © t.me / gubernator_46

Сбитый над Курской областью дрон ВСУ. Фото © t.me / gubernator_46

Сбитый над Курской областью дрон ВСУ. Фото © t.me / gubernator_46

"Наши пограничники сбили вражеский беспилотник в Суджанском районе. Это всё, что от него осталось. Спасибо, парни!" обратился глава региона к героям.

Напомним, дрон самолётного типа обнаружили на окраине села Гуево в 500 метрах от российско-украинской границы. Его сбили из автомата. Это стало вторым инцидентом с беспилотником ВСУ в Курской области за день. Утром украинский дрон-камикадзе с зарядом атаковал там трактор.

Украинский беспилотник упал на территорию жилого дома в Брянской области

Украинский беспилотник упал на территорию жилого дома в Брянской области

Андрей Бражников
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