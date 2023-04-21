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Регион
Опубликовано 21 апреля 2023, 17:52
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Появились фото сбитого над Курской областью дрона ВСУ

Курский губернатор Старовойт показал обломки сбитого пограничниками дрона ВСУ

Сбитый над Курской областью дрон ВСУ. Фото © t.me / gubernator_46

Сбитый над Курской областью дрон ВСУ. Фото © t.me / gubernator_46

Губернатор Курской области Роман Старовойт показал фото обломков украинского дрона, который российские пограничники сбили в Суджанском районе. На опубликованных в его телеграм-канале кадрах видно только, что все надписи на беспилотнике на английском.

Сбитый над Курской областью дрон ВСУ. Фото © t.me / gubernator_46

Сбитый над Курской областью дрон ВСУ. Фото © t.me / gubernator_46

Сбитый над Курской областью дрон ВСУ. Фото © t.me / gubernator_46

Сбитый над Курской областью дрон ВСУ. Фото © t.me / gubernator_46

"Наши пограничники сбили вражеский беспилотник в Суджанском районе. Это всё, что от него осталось. Спасибо, парни!" обратился глава региона к героям.

Напомним, дрон самолётного типа обнаружили на окраине села Гуево в 500 метрах от российско-украинской границы. Его сбили из автомата. Это стало вторым инцидентом с беспилотником ВСУ в Курской области за день. Утром украинский дрон-камикадзе с зарядом атаковал там трактор.

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Андрей Бражников
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