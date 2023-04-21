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Регион
Опубликовано 21 апреля 2023, 14:57
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Российские пограничники из автомата сбили украинский дрон в Курской области

Российские пограничники из автомата сбили украинский беспилотник в Курской области. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, дрон самолётного типа обнаружили на окраине села Гуево в 500 метрах от российско-украинской границы. Пограничники открыли огонь и сбили аппарат. Обошлось без разрушений и пострадавших.

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Это не первый инцидент в селе Гуево за последние дни. Ранее украинский дрон-камикадзе с зарядом атаковал там трактор. Аграрная техника получила повреждения, однако других разрушений и пострадавших нет. Также сегодня утром стало известно о падении дрона ВСУ на территорию жилого дома в Брянской области. Частично был разрушен дом в городе Клинцы. Пострадавших нет.

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Getty Images / Paula Bronstein

Никита Никонов
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