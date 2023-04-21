Российские пограничники из автомата сбили украинский дрон в Курской области

По данным телеграм-канала, дрон самолётного типа обнаружили на окраине села Гуево в 500 метрах от российско-украинской границы. Пограничники открыли огонь и сбили аппарат. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Это не первый инцидент в селе Гуево за последние дни. Ранее украинский дрон-камикадзе с зарядом атаковал там трактор. Аграрная техника получила повреждения, однако других разрушений и пострадавших нет. Также сегодня утром стало известно о падении дрона ВСУ на территорию жилого дома в Брянской области. Частично был разрушен дом в городе Клинцы. Пострадавших нет.