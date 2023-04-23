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23 апреля, 11:50

Мужчина нашёл колбы с радиоактивным кобальтом во дворе дома в Ленобласти

В Ленинградской области мужчина случайно наткнулся во дворе дома на ёмкости с радиоактивным веществом — кобальтом-60. Об этом пишет 78.ru.

Металлические колбы были обнаружены на улице Огарёва. Подойдя к ним поближе, мужчина заметил этикетки с надписью "кобальт-60, опасно, радиоактивно". Тогда он сразу же вызвал полицию. Участок был оцеплен, ёмкости изъяты и отправлены на утилизацию. Правоохранители начали проверку по факту обнаружения смертельного вещества.

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Татьяна Миссуми
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