Мужчина нашёл колбы с радиоактивным кобальтом во дворе дома в Ленобласти

В Ленинградской области мужчина случайно наткнулся во дворе дома на ёмкости с радиоактивным веществом — кобальтом-60. Об этом пишет 78.ru.

Металлические колбы были обнаружены на улице Огарёва. Подойдя к ним поближе, мужчина заметил этикетки с надписью "кобальт-60, опасно, радиоактивно". Тогда он сразу же вызвал полицию. Участок был оцеплен, ёмкости изъяты и отправлены на утилизацию. Правоохранители начали проверку по факту обнаружения смертельного вещества.