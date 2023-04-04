ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

4 апреля, 17:31

Девятилетний мальчик нашёл на дереве сумку с деньгами и наградами бойца ЧВК "Вагнер"

Школьник из Щёкино передал полиции сумку с деньгами и наградами бойца "Вагнера"

<p>Содержимое сумки, найденной девятилетним жителем Тульской области. Обложка © <a href="https://t.me/breakingmash/42969" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Содержимое сумки, найденной девятилетним жителем Тульской области. Обложка © Mash

В городе Щёкино Тульской области девятилетний мальчик нашёл и сдал в полицию награды и крупную сумму денег, принадлежащие бойцу ЧВК "Вагнер". Как пишет Mash, сумку с ценными вещами он нашёл на дереве.

9-летний житель Тульской области, нашедший награды бойца ЧВК "Вагнер". Фото © Mash

9-летний житель Тульской области, нашедший награды бойца ЧВК "Вагнер". Фото © Mash

Внутри оказались две медали "За отвагу", медаль "За взятие Соледара", "Железный Чёрный крест Вагнера" (выдаётся за выполнение особо сложных задач) и отсыревшие 200 тысяч рублей. Ответственный ребёнок сразу понял, что у него полиция заявление не примет, поэтому обратился к случайной прохожей. Она и вызвала правоохранителей, которые теперь разыскивают неизвестного бойца.

"Стоп, контроль!": В ЛНР дети возвели блокпост возле дома и проверяют документы родителей и соседей

"Стоп, контроль!": В ЛНР дети возвели блокпост возле дома и проверяют документы родителей и соседей

Лайф рассказывал, как в Брянской области десятилетний мальчик Федя спас двух первоклассниц во время нападения украинской ДРГ, выведя их в безопасное место. Позднее на телевышке в Брянске появилось послание школьнику-герою, глава СК Александр Бастрыкин поручил наградить его. Семье Феди позже подарили дом.

Матвей Константинов
  • Новости
  • ЧВК "Вагнер"
  • Общество
  • Тульская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров