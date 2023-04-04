Девятилетний мальчик нашёл на дереве сумку с деньгами и наградами бойца ЧВК "Вагнер"
Школьник из Щёкино передал полиции сумку с деньгами и наградами бойца "Вагнера"
Содержимое сумки, найденной девятилетним жителем Тульской области. Обложка © Mash
В городе Щёкино Тульской области девятилетний мальчик нашёл и сдал в полицию награды и крупную сумму денег, принадлежащие бойцу ЧВК "Вагнер". Как пишет Mash, сумку с ценными вещами он нашёл на дереве.
9-летний житель Тульской области, нашедший награды бойца ЧВК "Вагнер". Фото © Mash
Внутри оказались две медали "За отвагу", медаль "За взятие Соледара", "Железный Чёрный крест Вагнера" (выдаётся за выполнение особо сложных задач) и отсыревшие 200 тысяч рублей. Ответственный ребёнок сразу понял, что у него полиция заявление не примет, поэтому обратился к случайной прохожей. Она и вызвала правоохранителей, которые теперь разыскивают неизвестного бойца.
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