Раскрыта часть графика Путина на следующую неделю

Президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Совета законодателей, которое состоится 27 апреля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1", видеофрагмент которой опубликовал в своём телеграм-канале, журналист Павел Зарубин.

Также, по словам репортёра, глава государства посетит один из индустриальных парков Москвы. Ранее стало известно, что 27 апреля президент по видеосвязи поучаствует в церемонии доставки топлива на турецкую АЭС "Аккую", в строительстве которой принимает участие Россия. Кроме того, отмечается, что это только часть президентского графика.