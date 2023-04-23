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23 апреля, 12:05

Раскрыта часть графика Путина на следующую неделю

Путин примет участие в заседании Совета законодателей в Петербурге 27 апреля

Президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Совета законодателей, которое состоится 27 апреля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1", видеофрагмент которой опубликовал в своём телеграм-канале, журналист Павел Зарубин.

Также, по словам репортёра, глава государства посетит один из индустриальных парков Москвы. Ранее стало известно, что 27 апреля президент по видеосвязи поучаствует в церемонии доставки топлива на турецкую АЭС "Аккую", в строительстве которой принимает участие Россия. Кроме того, отмечается, что это только часть президентского графика.

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Напомним, в прошлом году Совет законодателей также проходил в Петербурге в день российского парламентаризма 27 апреля. Глава государства традиционно посетил мероприятие. Тогда участники заседания обсудили реализацию плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики РФ в условиях санкций, а также меры по обеспечению финансовой устойчивости регионов.

Обложка ©

ТАСС / РА / The Kremlin Moscow

Никита Никонов
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