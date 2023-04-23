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Опубликовано 23 апреля 2023, 10:51
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Оператор описал реакцию командиров на приезд Путина в штабы "Восток" и "Днепр"

Оператор заявил, что визит Путина в штабы "Днепр" и "Восток" был неожиданным

Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ

Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ

Визит президента России Владимира Путина в штабы группировки войск "Восток" и "Днепр" был неожиданным для военачальников, заявил оператор Михаил, сопровождавший главу государства в ходе поездки. По его словам, они ожидали встретить кого-то из руководства.

"Насколько я понимаю, для них это было обозначено, как какое-то руководство — может быть, генерал, кто-нибудь из штаба должен был приехать. То есть они встречали кого-то высокопоставленного, но без конкретики. И когда на скорости начинает въезжать кортеж, выходит из автомобиля президент, для большинства из них это было большим удивлением, потому что никто этого не ожидал. Это было видно по глазам", сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Также о неожиданном характере визита Путина в зону проведения СВО говорит рабочая обстановка в штабах — бытовые условия, "где нужно лежит одежда, люди работают" и в "этот момент заходит Верховный главнокомандующий".

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Напомним, Лайф публиковал видео поездки 17 апреля Владимира Путина в штабы группировки "Днепр" в Херсонской области и Нацгвардии "Восток" в ЛНР. Президент подарил военным копии иконы "Спас Нерукотворный", о её прошлом рассказали в Кремле. Сам Путин заявил, что лично совершил визит, чтобы не отвлекать военных.

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Матвей Константинов
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