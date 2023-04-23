"Насколько я понимаю, для них это было обозначено, как какое-то руководство — может быть, генерал, кто-нибудь из штаба должен был приехать. То есть они встречали кого-то высокопоставленного, но без конкретики. И когда на скорости начинает въезжать кортеж, выходит из автомобиля президент, для большинства из них это было большим удивлением, потому что никто этого не ожидал. Это было видно по глазам", — сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".