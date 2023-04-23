Оператор описал реакцию командиров на приезд Путина в штабы "Восток" и "Днепр"
Оператор заявил, что визит Путина в штабы "Днепр" и "Восток" был неожиданным
Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ
Визит президента России Владимира Путина в штабы группировки войск "Восток" и "Днепр" был неожиданным для военачальников, заявил оператор Михаил, сопровождавший главу государства в ходе поездки. По его словам, они ожидали встретить кого-то из руководства.
"Насколько я понимаю, для них это было обозначено, как какое-то руководство — может быть, генерал, кто-нибудь из штаба должен был приехать. То есть они встречали кого-то высокопоставленного, но без конкретики. И когда на скорости начинает въезжать кортеж, выходит из автомобиля президент, для большинства из них это было большим удивлением, потому что никто этого не ожидал. Это было видно по глазам", — сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Также о неожиданном характере визита Путина в зону проведения СВО говорит рабочая обстановка в штабах — бытовые условия, "где нужно лежит одежда, люди работают" и в "этот момент заходит Верховный главнокомандующий".
Напомним, Лайф публиковал видео поездки 17 апреля Владимира Путина в штабы группировки "Днепр" в Херсонской области и Нацгвардии "Восток" в ЛНР. Президент подарил военным копии иконы "Спас Нерукотворный", о её прошлом рассказали в Кремле. Сам Путин заявил, что лично совершил визит, чтобы не отвлекать военных.