Илон Маск заявил Стивену Кингу, что пожертвовал Украине $100 млн
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что пожертвовал 100 миллионов долларов Украине. В этом миллиардер признался, отвечая в Twitter на призыв писателя Стивена Кинга передать его синюю галочку аккаунту благотворительного фонда, помогающего Незалежной.
"Я пожертвовал 100 миллионов долларов Украине, а сколько ты пожертвовал? Кстати, мы отказались от денег Министерства обороны [США]", — написал основатель SpaceX и Tesla в своём твиттер-аккаунте.
Ранее Илон Маск заявил, что на посту президента США должен быть "нормальный человек со здравым смыслом". Причём он признался, что на прошлых выборах отдал свой голос за Джо Байдена.
ТАСС / АР / Benjamin Fanjoy