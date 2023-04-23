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23 апреля, 12:25

Илон Маск заявил Стивену Кингу, что пожертвовал Украине $100 млн

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что пожертвовал 100 миллионов долларов Украине. В этом миллиардер признался, отвечая в Twitter на призыв писателя Стивена Кинга передать его синюю галочку аккаунту благотворительного фонда, помогающего Незалежной.

"Я пожертвовал 100 миллионов долларов Украине, а сколько ты пожертвовал? Кстати, мы отказались от денег Министерства обороны [США]", написал основатель SpaceX и Tesla в своём твиттер-аккаунте.

Илон Маск объявил о создании собственного чат-бота — TruthGPT

Илон Маск объявил о создании собственного чат-бота — TruthGPT

Ранее Илон Маск заявил, что на посту президента США должен быть "нормальный человек со здравым смыслом". Причём он признался, что на прошлых выборах отдал свой голос за Джо Байдена.

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ТАСС / АР / Benjamin Fanjoy

Матвей Константинов
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