Илон Маск заявил Стивену Кингу, что пожертвовал Украине $100 млн

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что пожертвовал 100 миллионов долларов Украине. В этом миллиардер признался, отвечая в Twitter на призыв писателя Стивена Кинга передать его синюю галочку аккаунту благотворительного фонда, помогающего Незалежной.

"Я пожертвовал 100 миллионов долларов Украине, а сколько ты пожертвовал? Кстати, мы отказались от денег Министерства обороны [США]", — написал основатель SpaceX и Tesla в своём твиттер-аккаунте.