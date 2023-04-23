Юрист раскрыл, могут ли вручать повестки военнообязанным украинцам за границей

Новые правила воинского учёта, утверждённые на Украине, вряд ли коснутся находящихся за границей военнообязанных граждан Незалежной, заявил юрист Владислав Юрчак.

По его словам, консульским учреждениям не предоставили полномочия вручать повестки и рассматривать дела об административных правонарушениях, поэтому украинцам, покинувшим страну, практически не о чем волноваться.

"Представители дипломатических учреждений, согласно действующему законодательству, не вправе выдавать какие-либо виды повесток и вручать их гражданам, проживающим за границей", — заявил он "24-му каналу".

Юрист уточнил, что по новым правилам дипучреждения могут лишь вести учёт военнообязанных и информировать об этом соответствующие украинские ведомства.