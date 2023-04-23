Непомнящий и Дин Лижэнь вновь сыграли вничью, россиянин ведёт в счёте
Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в 10-й партии матча за шахматную корону
Ян Непомнящий и Дин Лижэнь. Обложка © ТАСС / АР / RADMIR FAHRUTDINOV
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий чёрными фигурами сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем в десятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам, который проходит в столице Казахстана Астане.
Партия закончилась на 45-м ходу из-за недостатка фигур. Таким образом, соперники в третий раз подряд сыграли вничью, и счёт в матче стал 5,5:4,5 в пользу Непомнящего.
"Это была самая спокойная партия за этот матч. Гроссмейстеры сегодня решили отдохнуть. Надеемся, оставшиеся партии Яна пройдут в таком же спокойном ключе", — прокомментировал в беседе с ТАСС президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.
Следующая партия состоится 24 апреля, начало в 12:00 мск. Непомнящий будет играть белыми фигурами.
Всего претенденты на шахматную корону могут провести 14 партий. За победу начисляется 1 балл, за ничью — 0,5. Победителем станет тот, кто наберёт 7,5 балла. В случае ничьей (7:7) шахматисты сыграют тай-брейк. Непомнящий победил во второй, пятой и седьмой партиях, а его оппонент был сильнее в четвёртой и шестой.