Непомнящий и Дин Лижэнь вновь сыграли вничью, россиянин ведёт в счёте

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий чёрными фигурами сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем в десятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам, который проходит в столице Казахстана Астане.

Партия закончилась на 45-м ходу из-за недостатка фигур. Таким образом, соперники в третий раз подряд сыграли вничью, и счёт в матче стал 5,5:4,5 в пользу Непомнящего.

"Это была самая спокойная партия за этот матч. Гроссмейстеры сегодня решили отдохнуть. Надеемся, оставшиеся партии Яна пройдут в таком же спокойном ключе", — прокомментировал в беседе с ТАСС президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

Следующая партия состоится 24 апреля, начало в 12:00 мск. Непомнящий будет играть белыми фигурами.