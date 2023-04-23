Мирзов ответил на вопрос о продлении контракта с "Химками"
Полузащитник подмосковных "Химок" Резиуан Мирзов поделился в беседе с изданием "Спорт-Экспресс" планами насчёт продления контракта с клубом. Его договор истекает уже в конце текущего сезона.
"Веду ли я переговоры с "Химками" о продлении контракта? Нам нужно решить задачу остаться в премьер-лиге. А потом будем обо всём разговаривать", — сказал футболист.
Ранее бывший футболист сборной России Марио Фернандес расторг контракт с бразильским "Интернасьоналом". Там уточнили, что игрок потребовал расторжения договора по личным причинам.
ТАСС / Бухарев Олег