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23 апреля, 13:07

Мирзов ответил на вопрос о продлении контракта с "Химками"

Полузащитник подмосковных "Химок" Резиуан Мирзов поделился в беседе с изданием "Спорт-Экспресс" планами насчёт продления контракта с клубом. Его договор истекает уже в конце текущего сезона.

"Веду ли я переговоры с "Химками" о продлении контракта? Нам нужно решить задачу остаться в премьер-лиге. А потом будем обо всём разговаривать", — сказал футболист.

ЦСКА разгромно обыграл "Химки"со счётом 3:0

ЦСКА разгромно обыграл "Химки"со счётом 3:0

Ранее бывший футболист сборной России Марио Фернандес расторг контракт с бразильским "Интернасьоналом". Там уточнили, что игрок потребовал расторжения договора по личным причинам.

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ТАСС / Бухарев Олег

Ирина Фальке
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