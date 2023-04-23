В Ереване сообщили о гибели армянского военного при обстреле ВС Азербайджана

Министерство обороны Армении сообщает о смерти военнослужащего республики в результате стрельбы со стороны азербайджанских сил. В ведомстве выразили глубокие соболезнования семье и близким погибшего.

"23 апреля, в районе 11:50 (10:50 мск) на армянских позициях, расположенных в районе Сотка, по предварительным данным, в результате выстрела со стороны противника получил смертельное огнестрельное ранение военнослужащий воинской части <...> Артём Погосян", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Минобороны Азербайджана в свою очередь опровергло сообщение армянских коллег о том, что причиной смерти военнослужащего на границе двух стран стала стрельба с их стороны. Там заявили, что информация носит дезинформационный характер.