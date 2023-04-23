Захарова предложила послать ВМС стран АТР в Ла-Манш после слов Борреля о Тайване

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) должны патрулировать пролив Ла-Манш, если государства Евросоюза начнут патрулировать Тайваньский пролив. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

Боррель в беседе с газетой Le Journal du Dimanche выразил мнение, что Европа должна активно участвовать в ситуации, которая затрагивает её экономические, технологические и коммерческие интересы. В связи с этим главный дипломат Евросоюза призвал военно-морские силы стран сообщества начать патрулирование Тайваньского пролива, чтобы "подтвердить приверженность Европы свободе навигации в этом критически важном районе".

"Во-первых, ЕС — это только часть Европы. Мы, Россия, своё разрешение Боррелю говорить за всю Европу не давали. Во-вторых, при таком раскладе военно-морские силы ряда стран АТР не должны ли патрулировать, например, Ла-Манш?" — задалась вопросом Захарова в своём телеграм-канале.