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23 апреля, 14:47

Пенсионерка нашла мину в палисаднике у подъезда многоэтажки в Москве

<p>Мина в палисаднике у дома на набережной в Москве. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/breakingmash/43448" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Мина в палисаднике у дома на набережной в Москве. Обложка © T.me / Mash

Жительница Москвы во время уборки в саду около дома в районе Хорошёво-Мнёвники нашла предмет, похожий на мину. На месте работают оперативные службы.

Как уточняет Mash, палисадник находится между первым и вторым подъездом жилой многоэтажки на набережной Новикова-Прибоя. Пожилая жительница дома сразу сообщила о взрывоопасной находке спасателям. Как пояснила сама москвичка, она наткнулась на мину, когда сажала цветы.

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Ранее Лайф писал, что неизвестный снаряд нашли у ТЭЦ-20 в Москве. Он был обнаружен у забора примерно в 50 метрах от проходной.

Ирина Фальке
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