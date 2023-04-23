Пенсионерка нашла мину в палисаднике у подъезда многоэтажки в Москве
Мина в палисаднике у дома на набережной в Москве. Обложка © T.me / Mash
Жительница Москвы во время уборки в саду около дома в районе Хорошёво-Мнёвники нашла предмет, похожий на мину. На месте работают оперативные службы.
Как уточняет Mash, палисадник находится между первым и вторым подъездом жилой многоэтажки на набережной Новикова-Прибоя. Пожилая жительница дома сразу сообщила о взрывоопасной находке спасателям. Как пояснила сама москвичка, она наткнулась на мину, когда сажала цветы.
Ранее Лайф писал, что неизвестный снаряд нашли у ТЭЦ-20 в Москве. Он был обнаружен у забора примерно в 50 метрах от проходной.