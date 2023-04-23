Пенсионерка нашла мину в палисаднике у подъезда многоэтажки в Москве

Жительница Москвы во время уборки в саду около дома в районе Хорошёво-Мнёвники нашла предмет, похожий на мину. На месте работают оперативные службы.

Как уточняет Mash, палисадник находится между первым и вторым подъездом жилой многоэтажки на набережной Новикова-Прибоя. Пожилая жительница дома сразу сообщила о взрывоопасной находке спасателям. Как пояснила сама москвичка, она наткнулась на мину, когда сажала цветы.