В Ульяновске загорелась мебельная фабрика

В Ульяновске спасатели тушат пожар на мебельной фабрике, сообщили в МЧС России. Огонь распространился на кровле здания, его площадь составляет 1050 квадратных метров.

Кадры пожара на мебельной фабрике в Ульяновске. Видео © Telegram / МЧС России

"Погибших и пострадавших нет. В тушении задействовано 31 человек личного состава и восемь единиц техники. В 16:45 (мск) пожар локализован", — говорится в опубликованном сообщении.