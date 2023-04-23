В Ульяновске загорелась мебельная фабрика
В Ульяновске спасатели тушат пожар на мебельной фабрике, сообщили в МЧС России. Огонь распространился на кровле здания, его площадь составляет 1050 квадратных метров.
Кадры пожара на мебельной фабрике в Ульяновске. Видео © Telegram / МЧС России
"Погибших и пострадавших нет. В тушении задействовано 31 человек личного состава и восемь единиц техники. В 16:45 (мск) пожар локализован", — говорится в опубликованном сообщении.
Лайф писал о пожаре в СНТ "Коммунальщик" в Иркутской области. Огонь распространился на площади 60 квадратных метров, погибли трое взрослых и семилетняя девочка.
Telegram / МЧС России