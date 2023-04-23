КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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23 апреля, 14:48

В Ульяновске загорелась мебельная фабрика

В Ульяновске спасатели тушат пожар на мебельной фабрике, сообщили в МЧС России. Огонь распространился на кровле здания, его площадь составляет 1050 квадратных метров.

Кадры пожара на мебельной фабрике в Ульяновске. Видео © Telegram / МЧС России

"Погибших и пострадавших нет. В тушении задействовано 31 человек личного состава и восемь единиц техники. В 16:45 (мск) пожар локализован", говорится в опубликованном сообщении.

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Лайф писал о пожаре в СНТ "Коммунальщик" в Иркутской области. Огонь распространился на площади 60 квадратных метров, погибли трое взрослых и семилетняя девочка.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Матвей Константинов
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