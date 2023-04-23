США обвинили в убийстве демократии из-за дела против российского антиглобалиста
Ведущий Fox News Карлсон заявил о смерти демократии из-за дела против Ионова
Александр Ионов. Фото © Телеграм-канал Александра Ионова / Antiglobalist1
За основателя "Антиглобалистского движения России" Александра Ионова вступились и правые, и левые американские лидеры мнений после предъявления ему Минюстом США обвинений в проведении "кампании влияния в интересах РФ". В их числе ведущий Fox News Такер Карлсон, который констатировал, что после этого дела в Штатах просто "умерла демократия". Сюжет набрал уже сотни тысяч просмотров на YouTube.
"Администрация [президента США Джо] Байдена тратит ужасно много времени на закрытие реальных преступлений, совершённых их союзниками и родственниками, но для их критиков такой милосердности нет. <...> Человеку грозит 10 лет тюрьмы за выражение взглядов на Украину, которые администрация Байдена не хочет слышать. Это ужасно", — возмущается Карлсон.
Поддерживающий правых активистов журналист отмечает смерть американской демократии. По оценке самого Ионова, это значит, что общество США наконец начинает осознавать, что проукраинская пропаганда подрывает основы конституционного строя страны и становится реальной угрозой для всех общественников. Антиглобалист уверен: политика отмены очень сильно бьёт по репутации действующей администрации Белого дома. Опасность есть для любого гражданина, ведь любое неправильно сказанное слово может повлечь очень жёсткие репрессии, заметил он.
Тем временем Ионов уже признан "иностранным агентом" на территории США, хотя там никогда даже не был. Ему грозит заключение вплоть до пожизненного. Обвиняемыми по его делу проходят четыре афроамериканца. Из-за этого общественники и вовсе называют сам процесс нарушением первой поправки Конституции США, где сказано о свободе выбора и политических взглядов.
Стоит отметить, что многие американцы критикуют политику властей США и выступают против помощи Киеву, однако мало кто решается сказать об этом публично. Зачастую свою настоящую позицию смело высказывают лишь пользователи соцсетей. Например, ранее в "Твиттере" раскритиковали украинского президента Владимира Зеленского и его очередные требования увеличить объём военной помощи.