За основателя "Антиглобалистского движения России" Александра Ионова вступились и правые, и левые американские лидеры мнений после предъявления ему Минюстом США обвинений в проведении "кампании влияния в интересах РФ". В их числе ведущий Fox News Такер Карлсон, который констатировал, что после этого дела в Штатах просто "умерла демократия". Сюжет набрал уже сотни тысяч просмотров на YouTube.

"Администрация [президента США Джо] Байдена тратит ужасно много времени на закрытие реальных преступлений, совершённых их союзниками и родственниками, но для их критиков такой милосердности нет. <...> Человеку грозит 10 лет тюрьмы за выражение взглядов на Украину, которые администрация Байдена не хочет слышать. Это ужасно", — возмущается Карлсон.

Поддерживающий правых активистов журналист отмечает смерть американской демократии. По оценке самого Ионова, это значит, что общество США наконец начинает осознавать, что проукраинская пропаганда подрывает основы конституционного строя страны и становится реальной угрозой для всех общественников. Антиглобалист уверен: политика отмены очень сильно бьёт по репутации действующей администрации Белого дома. Опасность есть для любого гражданина, ведь любое неправильно сказанное слово может повлечь очень жёсткие репрессии, заметил он.

Тем временем Ионов уже признан "иностранным агентом" на территории США, хотя там никогда даже не был. Ему грозит заключение вплоть до пожизненного. Обвиняемыми по его делу проходят четыре афроамериканца. Из-за этого общественники и вовсе называют сам процесс нарушением первой поправки Конституции США, где сказано о свободе выбора и политических взглядов.