Появилось видео с места смертельного ДТП с шестью машинами в Москве

По данным телеграм-канала, авария случилась на 41-м километре трассы. Предварительно, сначала столкнулись два авто, водители вышли на трассу, в результате одного из них сбили. Потом в эти машины врезались остальные. Итого столкнулось пять легковушек: "Хонда", "Мицубиси", две КИА, "Ниссан", а также фургон "Рено-Мастер". На месте находится вертолёт санавиации.