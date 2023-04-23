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23 апреля, 15:07

Появилось видео с места смертельного ДТП с шестью машинами в Москве

Один человек погиб и двое пострадали в массовом ДТП на Киевском шоссе в Москве

На Киевском шоссе в Москве произошло массовое ДТП. Один человек погиб, ещё двое пострадали, сообщает SHOT.

ДТП на Киевском шоссе в Москве. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, авария случилась на 41-м километре трассы. Предварительно, сначала столкнулись два авто, водители вышли на трассу, в результате одного из них сбили. Потом в эти машины врезались остальные. Итого столкнулось пять легковушек: "Хонда", "Мицубиси", две КИА, "Ниссан", а также фургон "Рено-Мастер". На месте находится вертолёт санавиации.

В приморском посёлке подростки угнали автомобиль родителей и погибли в ДТП

В приморском посёлке подростки угнали автомобиль родителей и погибли в ДТП

Ранее Лайф сообщал, что москвич на "Форде" дважды переехал потерявшую сознание бабушку. Пожилая женщина упала на дорогу из-за самочувствия, но 40-летний водитель не заметил её. Пенсионерка погибла.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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