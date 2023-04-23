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23 апреля, 15:44

Врач "постарел на 10 лет" за месяц на фастфуде

Times: Британский врач "постарел на 10 лет" после эксперимента с вредной едой

Британский доктор Крис ван Туллекен решил поставить над собой эксперимент и целый месяц питался ультрапереработанными продуктами. В результате врач набрал шесть килограммов и подорвал своё здоровье — теперь его мучает бессонница, появилась тревожность и снизилось либидо.

"Я постарел лет на десять. Мой мозг испытал столь же деструктивное воздействие, как если бы я принимал вещества, которые приводят ко всем известной зависимости от курения, алкоголя, наркотиков. А что же происходит с теми детьми, которые годами только и знают, что жуют такую нездоровую пищу с самого малолетства?" — приводит слова ван Туллекена газета Times.

Несмотря на неприятные результаты опыта, доктор опубликовал книгу об этом эксперименте. Таким образом он решил привлечь внимание общества к проблеме частого употребления переработанных продуктов.

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Ранее ресторатор Нагимов рассказал, как убедить ребёнка заказать в кафе полезную еду вместо фастфуда. В первую очередь это нужно показать на своём примере и первым сделать заказ — он должен быть без блюд с жирным соусом, приторных десертов и фастфуда.

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Ирина Фальке
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