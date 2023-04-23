Авианосец ВМС США патрулирует Южно-Китайское море, несмотря на протесты КНР
Авианосец ВМС США осуществляет патрулирование у берегов Китая. Фото © Twitter / 7th Fleet
Атомный авианосец США Nimitz зашёл в Южно-Китайское море, и его палубная авиация совершила показательные вылеты, несмотря на призывы Пекина прекратить любые провокации на фоне эскалации конфликта между КНР и Тайванем. О выполненной миссии отчитался 7-й оперативный флот Штатов.
Американский контр-адмирал Кристофер Суини, командующий 11-й авианосной ударной группой, похвастался, что совершённые вылеты стали 350-тысячными за всю историю существования авианосца. Сейчас корабль курсирует вблизи Вьетнама, а 24 апреля намерен пришвартоваться в порту Бангкока в Таиланде.
Ранее в американском Конгрессе признали, что ресурсы обороны Тайваня недостаточны для противостояния КНР. В Вашингтоне считают, что Пекин может попытаться избежать противостояния с Тайбэем, установив контроль над островом за счёт влияния на намеченные в январе 2024 года выборы главы администрации острова.