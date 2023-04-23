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23 апреля, 15:49

Авианосец ВМС США патрулирует Южно-Китайское море, несмотря на протесты КНР

<p>Авианосец ВМС США осуществляет патрулирование у берегов Китая. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/US7thFleet/status/1650042942793437185/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">7th Fleet</a></p>

Авианосец ВМС США осуществляет патрулирование у берегов Китая. Фото © Twitter / 7th Fleet

Атомный авианосец США Nimitz зашёл в Южно-Китайское море, и его палубная авиация совершила показательные вылеты, несмотря на призывы Пекина прекратить любые провокации на фоне эскалации конфликта между КНР и Тайванем. О выполненной миссии отчитался 7-й оперативный флот Штатов.

Американский контр-адмирал Кристофер Суини, командующий 11-й авианосной ударной группой, похвастался, что совершённые вылеты стали 350-тысячными за всю историю существования авианосца. Сейчас корабль курсирует вблизи Вьетнама, а 24 апреля намерен пришвартоваться в порту Бангкока в Таиланде.

Китай решил ввести санкции против США из-за Тайваня

Китай решил ввести санкции против США из-за Тайваня

Ранее в американском Конгрессе признали, что ресурсы обороны Тайваня недостаточны для противостояния КНР. В Вашингтоне считают, что Пекин может попытаться избежать противостояния с Тайбэем, установив контроль над островом за счёт влияния на намеченные в январе 2024 года выборы главы администрации острова.

Татьяна Миссуми
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