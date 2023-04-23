КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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23 апреля, 17:20

"Счастлив здесь": Американский учитель исполнил свою мечту и переехал в Самару

Американский пенсионер приехал в Россию и решил остаться на ПМЖ

Американец Майкл Мелисия приехал в РФ как турист и решил остаться здесь на ПМЖ. Как пишет SHOT, на родине 64-летний пенсионер работал учителем немецкого и испанского языков и успел обзавестись четырьмя детьми и пятью внуками. Однако, несмотря на профессию, русский язык он пока не выучил — великий и могучий слишком сложный для западного человека.

Рассказ Майкла Мелисии о его жизни в России. Видео © SHOT

"Я просто счастлив быть здесь. Я всегда хотел съездить в Россию, я всегда хотел попытаться постичь Россию, и я занимаюсь этим на протяжении последних нескольких месяцев. Я поездил по миру и знал, что Россия — это особенное место, и я знал, что те истории, которые пропаганда в СМИ рассказывают про Россию, я просто знал, что это неправда", рассказал экспат.

Майкл считает, что русофобия в США раздувается политиками из-за их желания доминировать во всём мире. Россия же после развала СССР стала своеобразной "новой Америкой" — страной-магнитом для свободолюбивых людей, придерживающихся традиционных ценностей.

Изначально экспат посетил Калининград, потом поехал в Санкт-Петербург, однако своим новым домом решил выбрать Самару, где теперь наслаждается православными храмами, кухней и русской баней. Впереди у него грандиозные планы — объездить всю страну.

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Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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