Двух братьев убили средь бела дня в КЧР, главный подозреваемый — их родственник

В Карачаево-Черкесии расследуют убийство двух братьев, сообщила пресс-служба СК РФ. Их тела с огнестрельными ранениями обнаружили в машине у моста в ауле Верхняя Теберда.

Следственные действия на месте двойного убийства в Верхней Теберде. Видео © Telegram / Следком

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных. Согласно основной версии, убийцей является родственник погибших. Конфликт между ними мог разгореться из-за имущества.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ... В настоящее время следователи и криминалисты СКР, сотрудники МВД по КЧР работают на месте происшествия", — добавили в управлении.