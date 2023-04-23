КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

23 апреля, 18:01

Двух братьев убили средь бела дня в КЧР, главный подозреваемый — их родственник

В Карачаево-Черкесии ссора из-за имущества закончилась убийством двух братьев

В Карачаево-Черкесии расследуют убийство двух братьев, сообщила пресс-служба СК РФ. Их тела с огнестрельными ранениями обнаружили в машине у моста в ауле Верхняя Теберда.

Следственные действия на месте двойного убийства в Верхней Теберде. Видео © Telegram / Следком

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных. Согласно основной версии, убийцей является родственник погибших. Конфликт между ними мог разгореться из-за имущества.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ... В настоящее время следователи и криминалисты СКР, сотрудники МВД по КЧР работают на месте происшествия", добавили в управлении.

В Подмосковье нашли убитыми мать и семилетнюю дочь, которых искали семь лет

В Подмосковье нашли убитыми мать и семилетнюю дочь, которых искали семь лет

А ранее Лайф рассказывал о зверском убийстве, совершённом школьником и его тремя друзьями в Ижевске. По данным следствия, молодые люди пришли в гости к знакомому, где у них завязался конфликт с двумя мужчинами. В результате парни расправились с оппонентами и выбросили их тела у мусорных баков.

Обложка ©

Telegram / Следком

Матвей Константинов
  • Новости
  • СК РФ
  • Криминал
  • Карачаево-Черкесия, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров