Двух братьев убили средь бела дня в КЧР, главный подозреваемый — их родственник
В Карачаево-Черкесии ссора из-за имущества закончилась убийством двух братьев
В Карачаево-Черкесии расследуют убийство двух братьев, сообщила пресс-служба СК РФ. Их тела с огнестрельными ранениями обнаружили в машине у моста в ауле Верхняя Теберда.
Следственные действия на месте двойного убийства в Верхней Теберде. Видео © Telegram / Следком
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных. Согласно основной версии, убийцей является родственник погибших. Конфликт между ними мог разгореться из-за имущества.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ... В настоящее время следователи и криминалисты СКР, сотрудники МВД по КЧР работают на месте происшествия", — добавили в управлении.
А ранее Лайф рассказывал о зверском убийстве, совершённом школьником и его тремя друзьями в Ижевске. По данным следствия, молодые люди пришли в гости к знакомому, где у них завязался конфликт с двумя мужчинами. В результате парни расправились с оппонентами и выбросили их тела у мусорных баков.
Telegram / Следком