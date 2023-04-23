В Кении обнаружили более 40 тел умерших от голода религиозных сектантов

В Кении эксгумировали уже 47 тел членов сектантской международной церкви "Хорошие новости". Как пишет AFP, все они умерли в результате длительного голодания.

Работы по поиску погибших ведутся около города Малинди на океанском побережье африканского государства. Так, по данным KBC, в указанном районе было найдено 58 предполагаемых могил, в каждой из которых может находиться по несколько тел. Кроме того, 14 апреля в лесном доме были найдены ещё четверо погибших и 11 живых последователей, ожидавших конца света.