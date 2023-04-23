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23 апреля, 19:42

Киевским дрифтерам вручили повестки, предложив "прокачать и протянуть" автомат

В центре Киева военкомы вручили повестки уличным гонщикам

В центре Киева любителям быстрой езды вручили повестки в военкомат. Об этом в социальной сети сообщил заместитель начальника департамента Патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

По его словам, "реветь в городе моторами и устраивать гонки" недопустимо. К тому же по возрасту и состоянию здоровья любители дрифта вполне пригодны для службы на передовой.

"И мы уже предупреждали неоднократно. И привлекали к ответственности. Но… Итак, на этот раз мы пригласили на мероприятие военкомов", — написал Белошицкий.

Киевским "любителям форсажа" вручили повестки. Теперь, указал Белошицкий, им предстоит "прокачать и протянуть" автомат.

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Ранее на Украине заблокировали сеть из 26 телеграм-каналов, которые оповещали жителей семи областей страны о местах раздачи повесток. Они призывали военнообязанных скрываться от представителей военкоматов и оперативно обновляли информацию, которую получали 400 тысяч человек.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Платонова
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