Киевским дрифтерам вручили повестки, предложив "прокачать и протянуть" автомат

В центре Киева любителям быстрой езды вручили повестки в военкомат. Об этом в социальной сети сообщил заместитель начальника департамента Патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

По его словам, "реветь в городе моторами и устраивать гонки" недопустимо. К тому же по возрасту и состоянию здоровья любители дрифта вполне пригодны для службы на передовой.

"И мы уже предупреждали неоднократно. И привлекали к ответственности. Но… Итак, на этот раз мы пригласили на мероприятие военкомов", — написал Белошицкий.

Киевским "любителям форсажа" вручили повестки. Теперь, указал Белошицкий, им предстоит "прокачать и протянуть" автомат.