Францию призвали объявить посла КНР в Париже Шайе персоной нон грата

Почти 80 европейских парламентариев в письме к главе МИД Франции Катрин Колонна призвали объявить посла Китая в Париже Лю Шайе персоной нон грата. Скандал вызвали его слова о Крыме и бывших советских республиках.

"Посол Шайе публично подтвердил, что бывшие советские республики не имеют никакого действующего статуса в международном праве, отметив, что не существует никакого международного соглашения, которое может конкретизировать их статус. Подобные комментарии выходят за рамки приемлемого дипломатического дискурса", — приводит газета Monde текст документа.

Как отметили авторы обращения, заявление китайского дипломата противоречит нормам международного права и должно рассматриваться как угроза безопасности для Европы. Поэтому французские парламентарии попросили объявить Шайе персоной нон грата.