Францию призвали объявить посла КНР в Париже Шайе персоной нон грата
Лю Шайе. Обложка © Wikipedia
Почти 80 европейских парламентариев в письме к главе МИД Франции Катрин Колонна призвали объявить посла Китая в Париже Лю Шайе персоной нон грата. Скандал вызвали его слова о Крыме и бывших советских республиках.
"Посол Шайе публично подтвердил, что бывшие советские республики не имеют никакого действующего статуса в международном праве, отметив, что не существует никакого международного соглашения, которое может конкретизировать их статус. Подобные комментарии выходят за рамки приемлемого дипломатического дискурса", — приводит газета Monde текст документа.
Как отметили авторы обращения, заявление китайского дипломата противоречит нормам международного права и должно рассматриваться как угроза безопасности для Европы. Поэтому французские парламентарии попросили объявить Шайе персоной нон грата.
А ранее в Пекине оценили план французского президента Эмманюэля Макрона по переговорам России и Украины. Китайская сторона поддержала стремление европейских стран возобновить переговоры между противоборствующими сторонами.