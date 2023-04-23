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23 апреля, 20:17

Францию призвали объявить посла КНР в Париже Шайе персоной нон грата

<p>Лю Шайе. Обложка © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Lu_Shaye#/media/File:Ambassadeur_de_Chine_sans_filtre_Lu_Shaye.png" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Лю Шайе. Обложка © Wikipedia

Почти 80 европейских парламентариев в письме к главе МИД Франции Катрин Колонна призвали объявить посла Китая в Париже Лю Шайе персоной нон грата. Скандал вызвали его слова о Крыме и бывших советских республиках.

"Посол Шайе публично подтвердил, что бывшие советские республики не имеют никакого действующего статуса в международном праве, отметив, что не существует никакого международного соглашения, которое может конкретизировать их статус. Подобные комментарии выходят за рамки приемлемого дипломатического дискурса", — приводит газета Monde текст документа.

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Как отметили авторы обращения, заявление китайского дипломата противоречит нормам международного права и должно рассматриваться как угроза безопасности для Европы. Поэтому французские парламентарии попросили объявить Шайе персоной нон грата.

А ранее в Пекине оценили план французского президента Эмманюэля Макрона по переговорам России и Украины. Китайская сторона поддержала стремление европейских стран возобновить переговоры между противоборствующими сторонами.

Юлия Коновалова
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