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23 апреля, 23:00

Китай вернёт панду — посланника дружбы Яя из США

<p>Панда Яя. Обложка © <a href="https://ru.pandavoices.org/yaya?pgid=klv8hkyn-e5aae594-e464-498f-a26f-ecae08382865" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ru.pandavoices.org</a></p>

Панда Яя. Обложка © ru.pandavoices.org

Большая панда Яя (YaYa) вернётся в Китай спустя 20 лет проживания в Мемфисе, штат Теннесси. Об этом сообщило Государственное управление лесного и степного хозяйства КНР.

"Самка большой панды Яя, прожившая в Соединённых Штатах два десятилетия, вернётся в Китай в течение ближайших нескольких дней", проинформировало китайское госуправление.

Финский зоопарк вернёт двух панд в Китай

Финский зоопарк вернёт двух панд в Китай

Первоначальное соглашение о пребывании животного в Штатах было рассчитано на десять лет, однако в 2013-м его продлили ещё на такой же срок. В феврале текущего года китайские эксперты прибыли в зоопарк Мемфиса, чтобы проверить состояние здоровья животного. Они обнаружили, что шерсть панды сильно поредела из-за кожного заболевания. Сейчас Яя постепенно переводят на принятое в КНР специальное питание для больших панд, содержащихся в неволе.

Панда Яя родилась в Пекинском зоопарке в августе 2000 года. Она была передана в Мемфис в апреле 2003 года вместе с гигантской пандой Лэ Лэ в качестве посланника дружбы. Местный зоопарк объявил о возвращении животного на родину в конце 2022-го.

Ранее в Московском зоопарке поздравили панд Жуи и Диндин с Международный днём бамбукового медведя ледяным тортом и мешочками с лакомствами. Гендиректор учреждения Светлана Акулова сняла видео, как питомцы получили подарки. На кадрах панды с интересом подходят к торту, обнюхивают его, но предпочитают начать праздничную трапезу с привычных стеблей бамбука.

Юлия Коновалова
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