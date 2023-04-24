Китай вернёт панду — посланника дружбы Яя из США

Большая панда Яя (YaYa) вернётся в Китай спустя 20 лет проживания в Мемфисе, штат Теннесси. Об этом сообщило Государственное управление лесного и степного хозяйства КНР.

"Самка большой панды Яя, прожившая в Соединённых Штатах два десятилетия, вернётся в Китай в течение ближайших нескольких дней", — проинформировало китайское госуправление.

Первоначальное соглашение о пребывании животного в Штатах было рассчитано на десять лет, однако в 2013-м его продлили ещё на такой же срок. В феврале текущего года китайские эксперты прибыли в зоопарк Мемфиса, чтобы проверить состояние здоровья животного. Они обнаружили, что шерсть панды сильно поредела из-за кожного заболевания. Сейчас Яя постепенно переводят на принятое в КНР специальное питание для больших панд, содержащихся в неволе.

Панда Яя родилась в Пекинском зоопарке в августе 2000 года. Она была передана в Мемфис в апреле 2003 года вместе с гигантской пандой Лэ Лэ в качестве посланника дружбы. Местный зоопарк объявил о возвращении животного на родину в конце 2022-го.