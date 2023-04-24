В Череповце женщина задушила шестилетнего сына мочалкой

Жительница Череповца задушила шестилетнего сына мочалкой и сама попыталась свести счёты с жизнью. Инцидент произошёл в ночь с 23 на 24 апреля.

Как пишет SHOT, 47-летняя женщина вместе с сыном находилась в комнате общежития на улице Комсомольской. В какой-то момент она взяла мочалку и задушила ею сына. Причину своего поступка она объяснить не смогла.

После убийства женщина попыталась уйти из жизни, но у неё не получилось, тогда она вызвала полицию. В комнате правоохранители нашли коробки от различных таблеток. Женщине грозит лишение свободы по уголовной статье об убийстве.