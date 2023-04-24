КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 07:44

Упавший в Подмосковье беспилотник оказался непричастен к повреждениям на "лексусе"

SHOT: Сообщения о повреждённом в результате пролёта БПЛА авто оказались фейком

<p>Тот самый "лексус", якобы повреждённый в результате пролёта беспилотника в Подмосковье. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Тот самый "лексус", якобы повреждённый в результате пролёта беспилотника в Подмосковье. Фото © SHOT

Сообщения о повреждённой машине в результате пролёта беспилотника в Богородском городском округе оказались фейком. Странная "деталь" действительно прилетела в "лексус", но, как выяснил SHOT, ещё год назад. Владельцы авто говорят, что это было похоже на какой-то кустарный фейерверк. О том случае они уже и забыли, но сегодня пришлось вспомнить из-за некоторых публикаций.

Упавший в Подмосковье беспилотник UJ-22 Airborne с 17 кг взрывчатки видели над Серпуховом 22 апреля

Упавший в Подмосковье беспилотник UJ-22 Airborne с 17 кг взрывчатки видели над Серпуховом 22 апреля

Ранее Лайф сообщал, что ударный беспилотник украинского производства UJ-22 Airborne с 17 килограммами взрывчатки упал в Подмосковье. В полицию обратилась жительница СНТ "Заря", которая нашла БПЛА в лесном массиве примерно в 300 метрах от своего дома.

Алексей Берковиц
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