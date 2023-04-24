Упавший в Подмосковье беспилотник оказался непричастен к повреждениям на "лексусе"

Сообщения о повреждённой машине в результате пролёта беспилотника в Богородском городском округе оказались фейком. Странная "деталь" действительно прилетела в "лексус", но, как выяснил SHOT, ещё год назад. Владельцы авто говорят, что это было похоже на какой-то кустарный фейерверк. О том случае они уже и забыли, но сегодня пришлось вспомнить из-за некоторых публикаций.