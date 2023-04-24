Упавший в Подмосковье беспилотник оказался непричастен к повреждениям на "лексусе"
SHOT: Сообщения о повреждённом в результате пролёта БПЛА авто оказались фейком
Тот самый "лексус", якобы повреждённый в результате пролёта беспилотника в Подмосковье. Фото © SHOT
Сообщения о повреждённой машине в результате пролёта беспилотника в Богородском городском округе оказались фейком. Странная "деталь" действительно прилетела в "лексус", но, как выяснил SHOT, ещё год назад. Владельцы авто говорят, что это было похоже на какой-то кустарный фейерверк. О том случае они уже и забыли, но сегодня пришлось вспомнить из-за некоторых публикаций.
Ранее Лайф сообщал, что ударный беспилотник украинского производства UJ-22 Airborne с 17 килограммами взрывчатки упал в Подмосковье. В полицию обратилась жительница СНТ "Заря", которая нашла БПЛА в лесном массиве примерно в 300 метрах от своего дома.