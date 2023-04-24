Пекин заявил, что его позиция по Крыму не изменилась

Китай уважает суверенитет всех республик, ранее входивших в состав СССР, кроме того, позиция Пекина по Крыму никак не изменилась. Так официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала слова китайского посла во Франции Лю Шайе.

"Позиция Китая по соответствующему вопросу не изменилась. Что касается территориального суверенитета, позиция Китая всегда была чёткой. Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава ООН", — цитирует ТАСС Мао Нин.

Позиция Китая по украинскому вопросу "ясна и последовательна", но некоторые СМИ неверно её интерпретируют, добавила дипломат. Она заявила о готовности Пекина внести вклад в содействие урегулированию кризиса.