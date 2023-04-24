Пекин заявил, что его позиция по Крыму не изменилась
МИД Китая заявил, что уважает суверенитет всех бывших республик СССР
Китай уважает суверенитет всех республик, ранее входивших в состав СССР, кроме того, позиция Пекина по Крыму никак не изменилась. Так официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала слова китайского посла во Франции Лю Шайе.
"Позиция Китая по соответствующему вопросу не изменилась. Что касается территориального суверенитета, позиция Китая всегда была чёткой. Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава ООН", — цитирует ТАСС Мао Нин.
Позиция Китая по украинскому вопросу "ясна и последовательна", но некоторые СМИ неверно её интерпретируют, добавила дипломат. Она заявила о готовности Пекина внести вклад в содействие урегулированию кризиса.
Напомним, ранее посол Китая во Франции Лю Шайе в интервью телеканалу LCI заявил, что Крым изначально был российским, а также усомнился в суверенитете стран бывшего СССР, отметив, что "по международному праву они вообще не имеют никакого статуса". Эти слова вызвали волну возмущения у европейских политиков.
ТАСС / EPA / MARK R. CRISTINO