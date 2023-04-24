"Лишний груз": Хирург объяснила, когда стоит уменьшить пышный бюст, чтобы не навредить здоровью

Большая грудь — это не всегда хорошо. Часто слишком пышный бюст становится источником физических и психологических проблем. Операция по уменьшению груди может изменить жизнь женщины к лучшему, в частности избавить от болей в спине и плечах. Когда её стоит делать, в беседе с Лайфом рассказала пластический хирург, член общества пластических хирургов ISPAS и РОПРЭХ Айна Таштамирова. По её словам, можно выделить наиболее распространённые симптомы, которые говорят о необходимости хирургического вмешательства.

Пластический хирург, член общества пластических хирургов ISPAS и РОПРЭХ Айна Таштамирова. Фото предоставлено Лайфу

Так, эксперт обратила внимание на кожные заболевания. Таштамирова подчеркнула, что пышный бюст часто приводит к раздражению, что доставляет женщине значительный дискомфорт. Об операции стоит задуматься и в случае непропорционального размера груди по сравнению с другими параметрам тела. Особенно это заметно при небольшом росте и хрупком телосложении. Из-за слишком большой груди бывает сложно выбрать одежду. Кроме того, это приводит к проблемам со сном. Также специалист обратила внимание на асимметрию груди.

"Асимметрия груди встречается довольно часто. При небольшой асимметрии, как правило, хирургического вмешательства не требуется. Однако, если размер молочных желёз отличается значительно и определяется визуально, помочь может только пластическая операция", — отметила Таштамирова.

Некрасивая форма груди также может говорить о необходимости операции. Хирург сможет не только уменьшить объём, но и придать бюсту более приятный вид. Кроме того, слишком большая грудь создаёт дополнительную нагрузку на позвоночник, что становится причиной не только хронических болей, но и более серьёзных проблем со здоровьем, в том числе искривления позвоночника и появления межпозвоночных грыж. По словам эксперта, на решение об операции также может повлиять психологический дискомфорт.

"Многолетний опыт показывает, что результат операции по уменьшению молочных желёз сильно меняет жизнь женщины к лучшему. Многие из них описывают это как избавление от лишнего груза", — заключила Таштамирова.