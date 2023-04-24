Врач рассказала, кому особенно нужно сделать прививку от смертельно опасного столбняка

Дачникам и работникам сельскохозяйственной сферы особенно нужно делать прививки от столбняка перед началом летнего сезона. Об этом рассказала заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам центра медицинской профилактики Департамента здравоохранения Москвы Людмила Большакова.

По словам специалиста, вакцинация нужна взрослым, которые не прививались данной вакциной в течение последних десяти лет. Эксперт назвала прививку единственной мерой защиты от столбняка.

"Прививку необходимо делать всем взрослым раз в десять лет, особенно людям из групп риска. Особенно это важно сейчас, перед дачным сезоном, на который традиционно приходится период данного заболевания", — сказала Большакова в беседе с РИА "Новости".

Медик указала, что столбняк является инфекционным заболеванием, которое поражает нервную систему и может привести к смерти. Обычно это заболевание передаётся через кровь при порезах и ссадинах. Для вакцинации, как правило, используют бивалентную вакцину — и от столбняка, и от дифтерии.

Работники сельского хозяйства и дачники находятся в группе риска, указала врач. Это связано с тем, что чаще всего возбудитель столбняка находится в почве или предметах, загрязнённых землёй. При инфицировании человек может чувствовать тянущие боли в области раны. У него возникают бессонница и головные боли, а в мышцах появляется напряжённость.