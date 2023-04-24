Россия передала полтора грамма лунного грунта учёным из Китая

Россия передала Китаю полтора грамма лунного грунта, который был доставлен советской станцией "Луна-16" более полувека назад. Об этом сообщили в Институте космических исследований (ИКИ) РАН.

Ранее в КНР заявили, что в 2022 году во время визита в Поднебесную президента РФ Владимира Путина Пекин подарил Москве 1,5 грамма лунного грунта, доставленного зондом "Чанъэ-5" в 2020-м.

"В 2022–2023 годах в рамках сотрудничества в области космических исследований Россия и Китай взаимно передали друг другу по 1,5 грамма образцов лунного грунта", — указано в заявлении ИКИ РАН.

Пекину передали образцы, собранные посадочной миссией "Луна-16". Она совершила посадку 20 сентября 1970 года в Море Изобилия на видимой стороне Луны. Обратно на Землю ей удалось вернуть 101 грамм грунта. Это была первая в мире автоматическая доставка на нашу планету образцов вещества с другого небесного тела. Благодаря анализу этих образцов учёные смогли уточнить возраст Луны (4,5 миллиарда лет).

Для анализа полученных из Китая образцов в РАН создана рабочая группа из представителей Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского и ИКИ. Особое внимание учёные собираются уделить наличию в образцах грунта включений летучих веществ.