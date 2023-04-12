Академик разнёс заявление Маска и заявил, что на Марс в ближайшие 50 лет никто не полетит

В ближайшие 50 лет полёты на Марс невозможны. Как сообщил академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Игорь Маринин, заявления по этому поводу основателя компании SpaceX Илона Маска — всего лишь пиар-кампания.

В беседе с РИАМО он отметил, что для полёта на Красную планету сейчас есть много непреодолимых сложностей, а американский бизнесмен или их не видит, или специально о них не говорит.

"Представьте: каждому космонавту в день нужно два с половиной литра воды. Трём космонавтам лететь семь месяцев туда и семь месяцев обратно, а ещё полгода там... Посчитайте, сколько тонн воды нужно везти с собой, чтобы три космонавта слетали туда", — указал Маринин.

Кроме того, продолжил эксперт, нужно везти запчасти для возможных ремонтов, еду, одежду, кислород, топливо. По его словам, в настоящее время в России нет программы полёта на Марс.

"Хотя теоретически мы решаем отдельные вопросы. Например, у нас разрабатывается система жизнеобеспечения замкнутого цикла, чтобы из технической воды получали кислород, также кислород получали ещё от растений, а растения давали пищу, то есть круговорот", — подчеркнул Маринин, при этом добавив, что 100%-ной замкнутой системы пока достичь никому не удавалось.

Как заявил академик, сейчас также ведутся разработки по радиационной защите космонавтов в полёте на Марс. Но в ближайшие 50 лет Маску не удастся отправить людей на Красную планету, резюмировал Маринин.