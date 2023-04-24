Песков: Запад усилит попытки вмешаться в выборы президента России в 2024 году

Президентские выборы в России в 2024 году состоятся, подготовка к ним будет проведена, но Запад на фоне обстановки в мире, без сомнения, усилит попытки в них вмешаться, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Выборы состоятся, к ним пойдёт подготовка. А то, что так или иначе извне происходит вмешательство каждый раз — и в условиях СВО, и [в условиях] нынешней международной обстановки... Это давление и попытки вмешательства будут кратно увеличиваться, здесь сомнений ничто не вызывает", — отметил представитель Кремля в ходе брифинга.