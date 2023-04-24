На Украине рассказали о грядущем "знаковом сражении"
Глава разведки Буданов: Подходим к знаковому сражению для истории Украины
Украина подходит к знаковому сражению в новейшей истории. Такое заявление сделал руководитель Главного управления разведки Минобороны страны Кирилл Буданов.
"Мы подходим к знаковому сражению для новейшей истории Украины. Это факт, все это понимают. Когда оно начнётся, это тайна. Но все понимают, что мы к этому приближаемся", — подчеркнул он в беседе с "РБК-Украина".
По словам Буданова, темпы поставок западного оружия не заставляют Незалежную пересмотреть предварительные прогнозы по поводу того, что битва состоится этой весной.
Ранее сообщалось, что контрнаступление ВСУ может начаться через один-два месяца, так как сейчас боевым действиям мешает дождливая погода. Об этом сообщил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур.
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