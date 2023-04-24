КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 10:06

Песков назвал безальтернативными соглашения Москвы, Баку и Еревана о Карабахе

Россия продолжает содействовать реализации трёхсторонних соглашений лидеров РФ, Азербайджана и Армении, при этом установка Баку КПП в Лачинском коридоре требует дополнительных посреднических усилий Москвы. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Ситуация действительно непростая, <...> [она] требует дополнительных усилий. <...> Россия продолжает свои посреднические усилия, главным образом усилия по выполнению всех положений трёхсторонних документов", — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

По его словам, установка Баку КПП в коридоре требует также понимания со стороны Армении и Азербайджана "безальтернативности имплементации" трёхсторонних соглашений. Россия продолжает работу с этими странами, подчеркнул Песков.

Трое азербайджанских солдат ранены при подрыве военного грузовика на мине

Трое азербайджанских солдат ранены при подрыве военного грузовика на мине

Напомним, накануне Азербайджан установил КПП в начале Лачинского коридора. В погранслужбе страны подчеркнули, что это сделано для "предотвращения переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также другой военной техники из Армении незаконным армянским вооружённым формированиям на территории Азербайджана"

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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