Песков назвал безальтернативными соглашения Москвы, Баку и Еревана о Карабахе

Россия продолжает содействовать реализации трёхсторонних соглашений лидеров РФ, Азербайджана и Армении, при этом установка Баку КПП в Лачинском коридоре требует дополнительных посреднических усилий Москвы. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Ситуация действительно непростая, <...> [она] требует дополнительных усилий. <...> Россия продолжает свои посреднические усилия, главным образом усилия по выполнению всех положений трёхсторонних документов", — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

По его словам, установка Баку КПП в коридоре требует также понимания со стороны Армении и Азербайджана "безальтернативности имплементации" трёхсторонних соглашений. Россия продолжает работу с этими странами, подчеркнул Песков.