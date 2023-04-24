Турчак: Рабочая группа по вопросам СВО предлагает расширить статус теробороны

Рабочая группа по вопросам специальной военной операции (СВО) на Украине предлагает законодательно расширить статус теробороны и добровольческих народных дружин. Об этом заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

В регионах, где введён жёлтый уровень реагирования, власти провели набор в данные отряды. По словам Турчака, люди готовы активно участвовать в них, помогают патрулировать территории и охранять общественный порядок.

"Эти регионы проводят обучение по тактической подготовке и медицине, применению стрелкового оружия. Вместе с тем правовой статус этих формирований сейчас крайне ограничен. Главное, что у членов таких дружин нет права на ношение и применение оружия. Предлагаем на законодательном уровне этот пробел устранить", — подчеркнул Турчак, слова которого приводит пресс-служба "Единой России".