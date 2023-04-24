В Подмосковье собака спасла жизнь 18-летней хозяйке с ишемическим инсультом. У пациентки наблюдались речевые нарушения и паралич левой стороны. По данным Лайфа, девушке стало плохо дома и она решила прилечь поспать. В этот момент пёс стал громко лаять, чем заставил хозяйку проснуться. Девушка позвонила матери, которая и вызвала бригаду скорой. Пациентку доставили в региональный сосудистый центр Домодедовской больницы. После проведённого обследования медики подтвердили диагноз и приняли решение о проведении экстренной операции.

"Под рентген-контролем с помощью ангиографа мы провели тромбэкстракцию — малоинвазивную операцию, в ходе которой через небольшой прокол в бедре ввели специальный катетер к сосудам головного мозга и удалили тромб размером четыре миллиметра. Операция прошла успешно и заняла около 40 минут", — отметил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Леонид Гинзбург.

Сейчас девушка чувствует себя хорошо, её речь и двигательные функции восстановлены. Пациентка продолжает лечение в неврологическом отделении.

Эксперты подчёркивают, что сегодня инсульт значительно помолодел. Его появление в таком раннем возрасте связано с генетическими факторами, врождёнными аномалиями сосудов и стрессом. При этом у спасённой девушки тромб мог образоваться из-за нерегулярного приёма кроворазжижающих препаратов и нарушения липидного обмена — ранее у пациентки диагностировали врождённый порок сердца.

По словам врачей, если угол лица опущен вниз, человек не в состоянии произнести своё имя, встать и поднять руку, нужно как можно скорее вызвать скорую. Оптимальный срок оказания помощи — первые четыре часа после начала приступа.